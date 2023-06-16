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04:31 (мск), источник: Коммерсантъ

Сотрудник МАГАТЭ рассказал о стрельбе, остановившей колонну агентства после визита на ЗАЭС

Колонна Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в которой ехал его глава Рафаэль Гросси после визита на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), останавливалась из-за стрельбы. Делегации ничего не угрожало, заявил представитель МАГАТЭ. «Росэнергоатом» утверждает, что стрельбу вели украинские военные.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

В МАГАТЭ заявили, что вынуждены были остановиться на несколько минут. Где именно произошел инцидент, не уточняется. «Конвой был остановлен, и в течение нескольких минут была отчетливо слышна стрельба, но непосредственной опасности для колонны не было. Другой информации об инциденте у агентства нет», — сообщил Reuters представитель МАГАТЭ.

Cоветник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа уверяет, что это Украина нарушила режим тишины, установленный на фоне визита Гросси. «Как только миссия МАГАТЭ с Гросси подъехала к границе, началось. Там не просто обстрел был, там завязался бой. Им пришлось переждать», — сказал он ТАСС.

Глава МАГАТЭ посетил ЗАЭС вчера, 15 июня. По итогам осмотра станции он заявил, что уровень воды в резервуаре для охлаждения ЗАЭС достаточный, несмотря на разрушение плотины Каховской ГЭС. При этом он отметил, что ситуация «серьезная», и у обрушения ГЭС есть реальные последствия. Плотина гидроэлектростанции была разрушена 6 июня, в результате чего оказалась затоплена часть Херсонской области.

Лаура Кеффер

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