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10:39 (мск), источник: РБК

Старовойт сообщил о возможной атаке беспилотника на завод подушек

Под Курском произошел крупный пожар на заводе подушек и одеял, спецслужбы рассматривают версию атаки дрона. Baza писала, что беспилотник пытался атаковать вышку связи, но только задел ее и попал на территорию предприятия.

Источник: Gubernator_46 / Telegram

Ночью в Курском районе произошел пожар на предприятии одного из крупнейших производителей подушек и одеял «Бел-Поль», открытое горение ликвидировано, сообщил в телеграм-канале курский губернатор Роман Старовойт.

Огонь распространился в административном здании и на складе продукции, после тушения ведется ликвидация последствий и разбор пострадавших конструкций.

«Спецслужбы проверяют версию возможной атаки вражеского беспилотника», — добавил Старовойт и пообещал оказать предприятию всю необходимую помощь.

МЧС сообщило о пожаре в 4:02, площадь возгорания достигла к тому моменту 2 тыс. кв. м, огонь тушили более 40 человек при помощи десяти единиц техники. Пострадавших не было.

Предприятие находится в поселке Первое Красниково к востоку от Курска.

По предварительным данным, писал телеграм-канал Baza, дрон пытался атаковать вышку связи в поселке Красниково, но только задел ее и влетел в административное здание «Бел-Поль». Перед пожаром прозвучал взрыв в 2:14 ночи, следует из записи камеры домофона, опубликованной Baza. О взрыве также писал Shot.

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