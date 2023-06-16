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13:27 (мск), источник: © РИА Новости

Киев потерял более 400 военных на двух направлениях

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. За минувшие сутки украинские войска продолжали безуспешные попытки наступления на Южно-Донецком и Донецком направлениях, в которых потеряли свыше 400 человек, сообщили в Минобороны.

Спецоперация на Украине

Наиболее активные боевые действия развернулись на Времевском выступе, в районах Ровнополя и Урожайного, где подразделения группировки войск «Восток» отразили пять атак противника.

«За сутки уничтожено более 200 украинских военнослужащих, пять танков, семь боевых машин пехоты, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, а также две минометные батареи», — говорится в сводке.

На Донецком направлении Южная группировка отразила пять украинских атак. За сутки ВСУ потеряли там около 215 бойцов, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, две гаубицы Д-20. Кроме того, разбит склад боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны.

На Купянском направлении Западная группировка войск уничтожила две украинские диверсионно-разведывательные группы, а также примерно 45 военнослужащих ВСУ, две бронемашины, три автомобиля и американскую артиллерийскую систему М777А.

На Краснолиманском направлении авиация и артиллерия группировки «Центр» нанесли поражение подразделениям ВСУ, уничтожив около 65 военнослужащих, два бронетранспортера, два пикапа, САУ «Акация» и гаубицу Д-30.

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А на Херсонском направлении ВСУ потеряли не менее 30 военнослужащих, пять автомобилей, гаубицу «Мста-Б» и американскую М777.

В целом оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 96 артиллерийским подразделениям ВСУ, живой силе и военной технике в 104 районах. Силы ПВО перехватили четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS и сбили 22 беспилотника.

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