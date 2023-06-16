Киев потерял более 400 военных на двух направлениях

Наиболее активные боевые действия развернулись на Времевском выступе, в районах Ровнополя и Урожайного, где подразделения группировки войск «Восток» отразили пять атак противника.
«За сутки уничтожено более 200 украинских военнослужащих, пять танков, семь боевых машин пехоты, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, а также две минометные батареи», — говорится в сводке.
На Донецком направлении Южная группировка отразила пять украинских атак. За сутки ВСУ потеряли там около 215 бойцов, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, две гаубицы Д-20. Кроме того, разбит склад боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны.
На Купянском направлении Западная группировка войск уничтожила две украинские диверсионно-разведывательные группы, а также примерно 45 военнослужащих ВСУ, две бронемашины, три автомобиля и американскую артиллерийскую систему М777А.
На Краснолиманском направлении авиация и артиллерия группировки «Центр» нанесли поражение подразделениям ВСУ, уничтожив около 65 военнослужащих, два бронетранспортера, два пикапа, САУ «Акация» и гаубицу Д-30.
А на Херсонском направлении ВСУ потеряли не менее 30 военнослужащих, пять автомобилей, гаубицу «Мста-Б» и американскую М777.
В целом оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 96 артиллерийским подразделениям ВСУ, живой силе и военной технике в 104 районах. Силы ПВО перехватили четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS и сбили 22 беспилотника.