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13:29 (мск), источник: © РИА Новости

Российская ПВО за сутки сбила 22 украинских дрона и четыре снаряда HIMARS

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 22 украинских беспилотника и 4 снаряда РСЗО HIMARS, сообщило в сводке Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны ВКС России в течение суток перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Сладкая Балка, Токмак Запорожской области, Волноваха, Артемовск, Верхнеторецкое Донецкой народной республики, Сватово Луганской народной республики, а также Новая Каховка Херсонской области», — говорится в сообщении.

Всего с начала спецоперации было уничтожено 444 украинских военных самолета, 238 вертолетов, 4652 беспилотных летательных аппарата, 426 зенитных ракетных комплексов, 10018 танков и других боевых бронированных машин, 1124 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5128 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10983 единицы специальной военной автомобильной техники.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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