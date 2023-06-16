14:32 (мск), источник: RT на русском
В Киеве произошёл взрыв
Взрыв произошёл в Подольском районе Киева. Об этом сообщил в своём Telegram-канале киевский мэр Виталий Кличко.
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«Взрыв в столице. В Подольском районе. В Киев ещё летят ракеты», — написал он.
Klymenko Time отмечает, что в столице Украины сработали средства противовоздушной обороны.
Ранее в Киеве и ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога.