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14:32 (мск), источник: RT на русском

В Киеве произошёл взрыв

Взрыв произошёл в Подольском районе Киева. Об этом сообщил в своём Telegram-канале киевский мэр Виталий Кличко.

Спецоперация на Украине

«Взрыв в столице. В Подольском районе. В Киев ещё летят ракеты», — написал он.

Klymenko Time отмечает, что в столице Украины сработали средства противовоздушной обороны.

Ранее в Киеве и ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога.

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