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12:59 (мск), источник: © РИА Новости

Минобороны показало уничтожение «опорника» ВСУ с помощью FPV-дронов

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. ВС РФ на Запорожском направлении уничтожили живую силу ВСУ в опорном пункте с помощью FPV-дронов, следует из опубликованного в пятницу видео Минобороны России.

Спецоперация на Украине
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На кадрах ведомства — кадры с дрона, наведение коптера на цель, пикирование и поражение опорного пункта ВСУ. С другого дрона велся контроль поражения цели.

«По обнаруженному опорному пункту ВСУ был применен БПЛА квадрокоптерного типа. В результате удара находившиеся в окопах боевики ВСУ с вооружением уничтожены», — уточнили в ведомстве.

Где именно это произошло и какие потери понесли Вооруженные силы Украины, не уточняется.

FPV-дрон (FPV, First-person view — вид от первого лица) — разновидность беспилотников (преимущественно коптерного, но также и самолетного типов), управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона. Таким образом, оператор/пилот дрона видит перед собой изображение, как если бы летательный аппарат был пилотируемым, а оператор находится в его кокпите.

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