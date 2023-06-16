Минобороны показало уничтожение «опорника» ВСУ с помощью FPV-дронов

На кадрах ведомства — кадры с дрона, наведение коптера на цель, пикирование и поражение опорного пункта ВСУ. С другого дрона велся контроль поражения цели.
«По обнаруженному опорному пункту ВСУ был применен БПЛА квадрокоптерного типа. В результате удара находившиеся в окопах боевики ВСУ с вооружением уничтожены», — уточнили в ведомстве.
Где именно это произошло и какие потери понесли Вооруженные силы Украины, не уточняется.
FPV-дрон (FPV, First-person view — вид от первого лица) — разновидность беспилотников (преимущественно коптерного, но также и самолетного типов), управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона. Таким образом, оператор/пилот дрона видит перед собой изображение, как если бы летательный аппарат был пилотируемым, а оператор находится в его кокпите.