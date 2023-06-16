Опубликованы кадры уничтожения бронетехники ВСУ российским экипажем Ка-52

На кадрах видно, как Ка-52 выпустил ракету по украинской бронетехнике. Удар попал точно в цель: бронемашина взорвалась и загорелась.
Накануне Минобороны России опубликовало кадры уничтожения двух танков Вооруженных сил Украины российским экипажем вертолета Ка-52.
Также 15 июня экипажи ударных вертолетов Ми-28Н Воздушно-космических сил России уничтожили опорные пункты и бронированную технику.
Как отметили в Минобороны, армейская авиация выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов и по авиационной поддержке подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.