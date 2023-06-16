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14:33 (мск), источник: Известия

Опубликованы кадры уничтожения бронетехники ВСУ российским экипажем Ка-52

Минобороны России 16 июня опубликовало кадры уничтожения бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) ночью экипажем разведывательно-ударного вертолета Ка-52 на южнодонецком направлении.

Спецоперация на Украине
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На кадрах видно, как Ка-52 выпустил ракету по украинской бронетехнике. Удар попал точно в цель: бронемашина взорвалась и загорелась.

Накануне Минобороны России опубликовало кадры уничтожения двух танков Вооруженных сил Украины российским экипажем вертолета Ка-52.

Также 15 июня экипажи ударных вертолетов Ми-28Н Воздушно-космических сил России уничтожили опорные пункты и бронированную технику.

Как отметили в Минобороны, армейская авиация выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов и по авиационной поддержке подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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