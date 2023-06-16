20:26 (мск), источник: © РИА Новости
Во Франции произошло землетрясение магнитудой 5,3
EMSC: на западе Франции произошло землетрясение магнитудой 5,3.
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на западе Франции, сообщил в пятницу Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение зафиксировано в 18.38 по местному времени (19.38 мск) в 14 километрах к северу от коммуны Сюржер с населением 5,8 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.