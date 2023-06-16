16 июня, источник: Коммерсантъ
В Севастополе пропало электричество
Вечером 16 июня почти во всех районах Севастополя отключилось электричество, сообщили «Вести Севастополь» в 22:16 (совпадает с московским).
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Губернатор города Михаил Развожаев в 22:28 сообщил в Telegram, что, по предварительной информации, отключилась автоматика на подстанции «Севастополь».
Подстанция расположена в Ленинском муниципальном округе, это центр города. По словам господина Развожаева, на восстановление электроэнергии потребуется «несколько часов».