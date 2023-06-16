Ученые нашли ответ на вопрос, что было раньше: курица или яйцо Но он с эволюционным подвохом
Фоторепортажи
25Вставить в рамку: победители и финалисты фотоконкурса The Big Picture 2023
28Праздник общей еды: кто победил в конкурсе Pink Lady Food Photographer of the Year
Главное
Главные новости недели
16 июня, источник: Коммерсантъ

В Севастополе пропало электричество

Вечером 16 июня почти во всех районах Севастополя отключилось электричество, сообщили «Вести Севастополь» в 22:16 (совпадает с московским).

Источник: Reuters

Губернатор города Михаил Развожаев в 22:28 сообщил в Telegram, что, по предварительной информации, отключилась автоматика на подстанции «Севастополь».

Подстанция расположена в Ленинском муниципальном округе, это центр города. По словам господина Развожаева, на восстановление электроэнергии потребуется «несколько часов».

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Путин сделал заявление о введении военного положения
Кто будет носить имя Льва Яшина?
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
энергетика