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00:08 (мск), источник: ТАСС

В Севастополе возобновили электроснабжение после сбоя автоматики на подстанции

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 июня. /ТАСС/. Компания «Севэнерго» полностью восстановила подачу электроэнергии абонентам после сбоя автоматики на подстанции. Об этом в пятницу в своем телеграм-канале сообщил исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов.

Источник: Reuters

«Запитали всех. По резервной линии прошли. “Севэнерго” подключила основных абонентов», — написал он.

Горлов добавил, что из-за аварии на подстанции в городе наблюдались также перебои с водоснабжением. «Было отключение некоторых гидроузлов, сейчас снабжение восстановили, давление в норме. Если где-то воды нет, то в ближайшее время она появится», — сказал он.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе «Севэнерго», в городе произошло отключение в сетях 110 кВ по причине повреждения оборудования на Севастопольской ТЭЦ.

Ранее сообщалось, что вечером в пятницу из-за сбоя автоматики на подстанции «Севастопольская» в городе произошло массовое отключение электроснабжения. Были отключены 80% потребителей Севастополя: центр города, Камышовая бухта, пр. Генерала Острякова, Корабельная сторона, часть Казачей бухты.

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