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11:29 (мск), источник: © РИА Новости

Дроны ВСУ попытались атаковать нефтепровод «Дружба» в Брянской области

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Минувшей ночью украинские войска пытались атаковать беспилотниками нефтеперегонную станцию «Дружба» в Брянской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Сегодня ночью подразделениями ПВО Вооруженных сил России в Новозыбковском городском округе была отражена атака ВСУ на нефтеперегонную станцию “Дружба”. Благодаря профессионализму наших военных системами ПВО уничтожены три беспилотника самолетного типа», — написал он.

Нефтепровод «Дружба» берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии в направлении Польши и южный — по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии.

Украинские войска регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях и Крыму действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Он предусматривает усиление досмотров на вокзалах и в прочих людных местах, повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую структуру, и другие меры.

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