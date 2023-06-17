Дроны ВСУ попытались атаковать нефтепровод «Дружба» в Брянской области

«Сегодня ночью подразделениями ПВО Вооруженных сил России в Новозыбковском городском округе была отражена атака ВСУ на нефтеперегонную станцию “Дружба”. Благодаря профессионализму наших военных системами ПВО уничтожены три беспилотника самолетного типа», — написал он.
Нефтепровод «Дружба» берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии в направлении Польши и южный — по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии.
Украинские войска регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях и Крыму действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Он предусматривает усиление досмотров на вокзалах и в прочих людных местах, повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую структуру, и другие меры.