Ученые рассчитали, насколько люди сдвинули земную ось Оказалось, что некоторые регионы планеты сдвинулись относительно нее сильнее других.
Фоторепортажи
12На Камчатке прошел сильнейший пеплопад
28Праздник общей еды: кто победил в конкурсе Pink Lady Food Photographer of the Year
14:26 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные нанесли удар по одному из центров принятия решений ВСУ

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Накануне российские войска успешно поразили один из центров принятия решений ВСУ, заявили в Минобороны. Также за сутки истребители сбили украинский вертолет Ми-24, силы ПВО перехватили шесть реактивных снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган», а также 16 беспилотников.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Шестнадцатого июня Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по одному из центров принятия решений Вооруженных сил Украины. Цель удара достигнута. Назначенный объект поражен», — говорится в сводке.

Что именно было целью, в военном ведомстве раскрывать не стали.

Южно-Донецкое, Запорожское и Донецкое направление

В Минобороны добавили, что за минувшие сутки украинские войска продолжали попытки наступления на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях. Так, в районе Времевского выступа подразделения группировки «Восток» отразили три атаки, уничтожив около 30 украинских военнослужащих, два танка и две БМП. На Запорожском направлении также отражены три атаки, кроме того, российские войска нанесли удар по выдвигавшимся резервам противника, уничтожив пять боевых бронированных машин.

Общие потери ВСУ на этих направлениях составили свыше 235 человек, четыре танка, две БМП, 14 бронемашин, артиллерийская система М777 производства США и гаубица Д-20.

На Донецком направлении Южная группировка войск отразила семь атак, авиация нанесла поражение подразделениям 46-й аэромобильной бригады ВСУ и 109-й бригады территориальной обороны. В этих боях уничтожено порядка 340 украинских военнослужащих, БМП, две бронемашины, пять автомобилей и две гаубицы Д-30.

Купянское, Краснолиманское и Херсонское направления

На Купянском направлении бойцы Западной группировки уничтожили живую силу и технику противника, а также пресекли деятельность диверсионно-разведывательной группы. Там ВСУ потеряли примерно 40 человек, бронетранспортер, два автомобиля и две гаубицы Д-30.

На Краснолиманском направлении уничтожено около 50 украинских военнослужащих, БМП, две САУ «Гвоздика», гаубицы Д-20 и Д-30, а также еще одна ДРГ. На Херсонском направлении потери ВСУ составили около 40 человек, два автомобиля, гаубица «Гиацинт-Б» и две САУ «Гвоздика».

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение 97 артиллерийским подразделениям ВСУ, живой силе и военной технике в 103 районах. Среди уничтоженной техники: две радиолокационных станции обнаружения воздушных целей П-18 и радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300. В районе Ямполя в ДНР разбит командно-наблюдательный пункт батальона 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Истребители сбили украинский вертолет Ми-24, силы ПВО перехватили шесть реактивных снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган», а также 16 беспилотников.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В США причины провала контрнаступления ВСУ описали двумя словами
Один 'Солнцепек' смог остановить наступление ВСУ у Новодонецкого
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта