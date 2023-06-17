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17 июня, источник: © РИА Новости

Украинские войска снова обстреляли Донецк и Александровку

ДОНЕЦК, 17 июн — РИА Новости. Украинские войска с 20.25 по 22.40 выпустили 15 снарядов по Донецку и Александровке, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлению: 20.25 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

Затем по Кировскому району в 22.40 было выпущено еще пять снарядов калибром 155 миллиметров.

Украинские войска также обстреляли Александровку, выпустив по ней в 20.30 пять снарядов калибром 155 миллиметров.

Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

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