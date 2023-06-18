Авиация нанесла восемь ударов по противнику на Купянском направлении

«Экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28, штурмовики Су-25 нанесли восемь ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригаде теробороны», — рассказал Зыбинский.
По его словам, ракетные войска группировки «Запад» на Купянском направлении в районе Староверовки системы ударили из системы залпового огня «Торнадо-С» по сосредоточению живой силы, вооружению, военной и специальной технике 14-й отдельной механизированной бригады.
В полосе обороны 1-й танковой армии артиллерия российской группировки вскрыла и уничтожила диверсионно-разведывательную группу из состава 32-й отдельной механизированной бригады, а также сорвала три попытки провести ротацию подразделений вооруженных сил Украины на передовых позициях в районе Берестового и Стельмаховки.
Кроме этого, в районе населенного пункта Кисловка российские войска применили минометы «Сани» и танки Т-72Б3 для нанесения удара по позициям противника, общие потери которого составили до взвода живой силы, один БТР и грузовой автомобиль, заключил собеседник агентства.