Шесть муниципалитетов Белгородской области подверглись обстрелам ВСУ за сутки

По словам господина Гладкова, в Белгородском районе 33 артиллерийских снаряда было выпущено по селам Солнцевка (17 прилетов), Красный Хутор (11), Наумовка (3) и Журавлевка (2). Кроме того, на село Щетиновка с БПЛА сбросили гранату. Пострадавших и разрушений в районе нет, сообщил губернатор.
В Борисовском районе зафиксировано четыре прилета из миномета по окраине села Богун-Городок, обошлось без пострадавших и разрушений, написал господин Гладков. В Валуйском городском округе в результате сброса с беспилотника трех взрывных устройств на село Новопетровка повреждены два автомобиля. три снаряда также выпущено по селу Вериговка, пострадавших нет, сообщил глава области.
По информации господина Гладкова, в Волоконовском районе зафиксировано 36 прилетов из минометов и артиллерии по хутору Старый (29) и селу Тишанка (7). Повреждена линия электропередач. В Грайворонском горокруге три минометных снаряда выпущено по селу Дроновка, и БПЛА сбросил гранату рядом с селом Безымено, разрушений нет, написал губернатор.