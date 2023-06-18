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10:48 (мск), источник: Коммерсантъ

Шесть муниципалитетов Белгородской области подверглись обстрелам ВСУ за сутки

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром 18 июня опубликовал в своем Telegram-канале сводку по обстрелам региона со стороны Украины за сутки. Он сообщил об ударах по территории шести муниципалитетов.

Спецоперация на Украине
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По словам господина Гладкова, в Белгородском районе 33 артиллерийских снаряда было выпущено по селам Солнцевка (17 прилетов), Красный Хутор (11), Наумовка (3) и Журавлевка (2). Кроме того, на село Щетиновка с БПЛА сбросили гранату. Пострадавших и разрушений в районе нет, сообщил губернатор.

В Борисовском районе зафиксировано четыре прилета из миномета по окраине села Богун-Городок, обошлось без пострадавших и разрушений, написал господин Гладков. В Валуйском городском округе в результате сброса с беспилотника трех взрывных устройств на село Новопетровка повреждены два автомобиля. три снаряда также выпущено по селу Вериговка, пострадавших нет, сообщил глава области.

По информации господина Гладкова, в Волоконовском районе зафиксировано 36 прилетов из минометов и артиллерии по хутору Старый (29) и селу Тишанка (7). Повреждена линия электропередач. В Грайворонском горокруге три минометных снаряда выпущено по селу Дроновка, и БПЛА сбросил гранату рядом с селом Безымено, разрушений нет, написал губернатор.

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