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13:07 (мск), источник: Ведомости

В Астане мужчина взял в заложники посетителей банка

Вооруженный мужчина взял в заложники посетителей отделения банка «Каспий» в Астане, с ним ведутся переговоры, сообщили в пресс-службе МВД республики.

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«В здании Каспий Банка на улице Достык заперся мужчина вместе с посетителями учреждения. По предварительным данным, мужчина вооружен», — говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что на месте находятся сотрудники правоохранительных органах, с мужчиной ведутся переговоры. В МВД призвали жителей соблюдать спокойствие и «дать возможность компетентным органам вести свою работу».

ТАСС также пишет, что полиция оцепила район вокруг отделения банка, а из дома, где работает отделение, людей выводят на улицу. По данным информации в соцсетях, мужчине 30 лет, он взял в заложники семь девушек и охранника.

СМИ также сообщили, что неизвестный потребовал перевести все активы банка в фонд детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся, а на исполнение своих требований он якобы дал 3 часа и угрожает убить заложников. По информации пресс-службы банка, в отделении находятся только сотрудники банка, клиентов в отделении нет.

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 В Астане вооруженный мужчина взял в заложники посетителей банка
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