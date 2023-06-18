Минобороны: ВСУ продолжили попытки наступления на трех направлениях, особенно Запорожском

Как уточнили в министерстве, противник силами до трёх батальонных тактических групп, усиленных танками и боевыми бронированными машинами, под прикрытием дымовых завес предпринимал безуспешные попытки наступательных действий несколькими волнами в районах населенных пунктов Новопокровка, Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области.
Грамотными и решительными действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации и огнем артиллерии все атаки противника отражены.
Кроме того, в результате комплексного огневого поражения четырех колонн резервов противника в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области уничтожены девять танков, десять боевых машин пехоты и до десяти других боевых бронированных машин.
«За сутки в ходе боевых действий только на Запорожском направлении уничтожено свыше 200 украинских военнослужащих, 33 танка, 30 боевых машин пехоты и 35 боевых бронированных машин», — сказали в ведомстве.
На южнодонецком направлении, в районе Времевского выступа, решительными действиями российских подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии в течение суток отражены четыре атаки противника силами до батальонной тактической группы в районах населенных пунктов Новодонецкое, Ровнополь ДНР и Новодаровка Запорожской области.
«Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили до 380 украинских военнослужащих, 35 танков, 33 боевые машины пехоты, в том числе две — “Bradley”, а также 38 боевых бронированных машин, включая бронетранспортер “Striker”, а также гаубица Д-20», — сказали в министерстве.
На донецком направлении активными действиями подразделений «Южной» группировки войск в течение суток отражены восемь атак противника в районах населенных пунктов Кирово, Первомайское, Красногоровка, Невельское и Марьинка ДНР. Ударами авиации нанесено поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой, 110-й механизированной бригад ВСУ и 129-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новгородское, Авдеевка и Победа ДНР.
«В ходе боев на данном направлении за сутки уничтожено до 210 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер, три автомобиля, два пикапа, а также реактивная система залпового огня “Град”. Кроме того, в районе населенного пункта Сухая Балка уничтожен склад боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны»- отметили в министерстве.