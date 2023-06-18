Полиция обезвредила мужчину, захватившего банк в Астане

«Проведена успешная силовая операция в здании Каspi bank. Все заложники освобождены! Заложников освободили после штурма полиции. Всех сотрудников вывели. Захватчик обезврежен», — говорится в сообщении.
Согласно сообщению, всех освобожденных осмотрели медики. Никто из заложников и захватчик не пострадали.
«Переговоры с захватчиком проводил министр (внутренних дел) Марат Ахметжанов. Он также руководил силовой операцией», — сообщила пресс-служба ведомства.
Как сообщил Ахметжанов журналистам по окончании штурма, в ходе силовой операции был применен слезоточивый газ. Задержанный мужчина водворен в изолятор временного содержания, в ходе следствия будут установлены его мотивы и другие обстоятельства.
Министр также подтвердил, что в помещении было семь заложников.