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14:47 (мск), источник: © РИА Новости

Полиция обезвредила мужчину, захватившего банк в Астане

АСТАНА, 18 июн — РИА Новости. Операция по штурму отделения Каspi bank в Астане, где вооруженный мужчина захватил заложников, завершена — захватчик задержан, заложники освобождены и не пострадали, сообщила пресс-служба МВД республики.

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«Проведена успешная силовая операция в здании Каspi bank. Все заложники освобождены! Заложников освободили после штурма полиции. Всех сотрудников вывели. Захватчик обезврежен», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, всех освобожденных осмотрели медики. Никто из заложников и захватчик не пострадали.

«Переговоры с захватчиком проводил министр (внутренних дел) Марат Ахметжанов. Он также руководил силовой операцией», — сообщила пресс-служба ведомства.

Как сообщил Ахметжанов журналистам по окончании штурма, в ходе силовой операции был применен слезоточивый газ. Задержанный мужчина водворен в изолятор временного содержания, в ходе следствия будут установлены его мотивы и другие обстоятельства.

Министр также подтвердил, что в помещении было семь заложников.

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