18:51 (мск), источник: © РИА Новости
В Анталье автобус с россиянами попал в ДТП
АНКАРА, 18 июн — РИА Новости. В Анталье пять россиян получили травмы при ДТП с автобусом, сообщило генконсульство России в телеграм-канале.
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«Семнадцатого июня 2023 года в районе Манавгат (провинция Анталья) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего из Аланьи в аэропорт группу из 25 российских туристов. В результате столкновения с припаркованным у обочины эвакуатором погиб водитель автобуса», — сообщает генконсульство в телеграм-канале.
Пострадавших госпитализировали, им оказывают медицинскую помощь. Жизням туристов ничего не угрожает.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Генконсульство поддерживает контакт с местными властями, администрацией больниц, страховыми агентствами и представителями туроператоров.