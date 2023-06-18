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18:51 (мск), источник: © РИА Новости

В Анталье автобус с россиянами попал в ДТП

АНКАРА, 18 июн — РИА Новости. В Анталье пять россиян получили травмы при ДТП с автобусом, сообщило генконсульство России в телеграм-канале.

Источник: © РИА Новости

«Семнадцатого июня 2023 года в районе Манавгат (провинция Анталья) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего из Аланьи в аэропорт группу из 25 российских туристов. В результате столкновения с припаркованным у обочины эвакуатором погиб водитель автобуса», — сообщает генконсульство в телеграм-канале.

Пострадавших госпитализировали, им оказывают медицинскую помощь. Жизням туристов ничего не угрожает.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Генконсульство поддерживает контакт с местными властями, администрацией больниц, страховыми агентствами и представителями туроператоров.

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