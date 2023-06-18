23:33 (мск), источник: © РИА Новости
В Северной Осетии ввели режим ЧС после сильного дождя
НАЛЬЧИК, 18 июн — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в Пригородном районе после сильного дождя, сообщила администрация района.
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Ранее сообщалось, что с 18.00 режим ЧС введен на территории Владикавказа. В воскресенье в результате сильного дождя оказались подтоплены частные домовладения в поселке Южный в пригороде Владикавказа, селевой поток перекрыл дорогу, есть разрушения. Во Владикавказе подтопило многоквартирный и частный дома.
«В Пригородном районе в результате стихии введен режим ЧС», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате стихии затоплены улицы в селе Нижняя Саниба и дома в селении Октябрьском.