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23:33 (мск), источник: © РИА Новости

В Северной Осетии ввели режим ЧС после сильного дождя

НАЛЬЧИК, 18 июн — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в Пригородном районе после сильного дождя, сообщила администрация района.

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что с 18.00 режим ЧС введен на территории Владикавказа. В воскресенье в результате сильного дождя оказались подтоплены частные домовладения в поселке Южный в пригороде Владикавказа, селевой поток перекрыл дорогу, есть разрушения. Во Владикавказе подтопило многоквартирный и частный дома.

«В Пригородном районе в результате стихии введен режим ЧС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате стихии затоплены улицы в селе Нижняя Саниба и дома в селении Октябрьском.

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