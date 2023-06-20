Флеболог, неонатолог, танатолог: что лечат эти врачи 18 июня отмечается День медицинского работника. Труд этих людей невозможно переоценить - ежедневно они спасают несчетное количество жизней
Фоторепортажи
12На Камчатке прошел сильнейший пеплопад
25Показаны лучшие снимки Млечного Пути
13:18 (мск), источник: Lenta.Ru

«РВ»: бойцы ВС РФ превратили танк ВСУ в дрон-камикадзе и отправили на позиции у Марьинки

Российские военнослужащие превратили танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) в дрон-камикадзе. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Спецоперация на Украине
Во время загрузки произошла ошибка.

«В районе Марьинки под Донецком наши бойцы затрофеили танк, набили его 6 тоннами тротила и другими полезными подарками, а затем отправили обратно на украинские позиции на автопилоте», — сообщает «РВ». Отмечается, что танк не доехал до противника, подорвавшись на мине, а детонация произошла после выстрела ручного противотанкового гранатомета. Военкоры также опубликовали видео взрыва. «Рядом все явно разминировало, а позиции повредило. Эксперименты с созданием дронов-камикадзе продолжаются», — говорится в подписи.

Ранее бойцы ВС РФ инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт ВСУ дистанционным подрывом трофейного бронетранспортера. По словам командира инженерного взвода с позывным Барнаул, военные снарядили бронетранспортер МТ-ЛБ взрывчатыми веществами.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Шойгу: ВСУ хочет нанести удары по России ракетами
Путин ответил на вопрос о совете Байдену фразой «не мне его учить»
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта