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06:09 (мск), источник: © РИА Новости

Аварийно севший в Якутии вертолет Ми-8 доставили в Якутск

ВЛАДИВОСТОК, 19 июн — РИА Новости. Вертолет Ми-26 доставил аварийно севший в Якутии Ми-8 в Якутск, сообщил РИА Новости представитель компании «Алроса».

Источник: © РИА Новости

Вертолет Ми-8 17 июня совершил аварийную посадку в 90 километрах от Якутска, на борту находились 21 пассажир и четыре члена экипажа, предварительно, пострадавших нет. Всех пассажиров доставили в аэропорт Якутска. СК начал проверку. По данным следователей, вертолет аварийно сел из-за неисправности редуктора. Под данным авиакомпании «Алроса», которой принадлежит судно, борт визуально не поврежден.

«Вертолет Ми-8 доставлен в Якутск нашим Ми-26. Транспортировка прошла благополучно», — сказал собеседник агентства.

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