08:18 (мск), источник: ТАСС
В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадали семь человек
Среди них есть ребенок, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
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БЕЛГОРОД, 19 июня. /ТАСС/. В Валуйском городском округе при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали семь человек. Среди них один ребенок, сообщил в понедельник губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«Под обстрелом ВСУ Валуйский городской округ. По предварительным данным, пострадали семь человек, среди них один ребенок, у него перелом ключицы. Также пострадали мужчина — у него закрытая черепно-мозговая травма — и три женщины, две из которых с осколочными ранениями, и еще одна девушка с контузией. У всех пострадавших состояние средней степени тяжести. Бригады скорой помощи доставили их в Центральную районную больницу», — проинформировал глава региона.
По словам губернатора, еще два человека обратились за медицинской помощью самостоятельно — у них легкие осколочные ранения. «Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — добавил Гладков.
Есть повреждения в пяти многоквартирных домах и четырех частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады. В одном из домовладений горит хозяйственная постройка. Оперативные службы на месте, данные по повреждениям уточняются.