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09:03 (мск), источник: Газета.Ру

ФСБ сообщила о предотвращении терактов в Запорожской области

Федеральная служба безопасности предотвратила теракты со стороны Украины против руководителей Запорожской области и сотрудников правоохранительных органов.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

ФСБ отмечает, что теракт готовило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Российские контрразведчики выявили сотрудника украинской спецслужбы, который завербовал жителей Запорожской области и говорил им, что необходимо делать. Задержана женщина, в отношении которой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 (террористический акт) и ч. 2 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывных веществ или взрывных устройств).

Ранее в мае стало известно, что сотрудники Главного управления МВД России по Запорожской области и областного Управления ФСБ задержали гражданина Украины и двух россиян, подозреваемых в покушении на заместителя начальника УМВД России «Мелитопольское».

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