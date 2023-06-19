09:03 (мск), источник: Газета.Ру
ФСБ сообщила о предотвращении терактов в Запорожской области
Федеральная служба безопасности предотвратила теракты со стороны Украины против руководителей Запорожской области и сотрудников правоохранительных органов.
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
ФСБ отмечает, что теракт готовило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Российские контрразведчики выявили сотрудника украинской спецслужбы, который завербовал жителей Запорожской области и говорил им, что необходимо делать. Задержана женщина, в отношении которой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 (террористический акт) и ч. 2 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывных веществ или взрывных устройств).
Ранее в мае стало известно, что сотрудники Главного управления МВД России по Запорожской области и областного Управления ФСБ задержали гражданина Украины и двух россиян, подозреваемых в покушении на заместителя начальника УМВД России «Мелитопольское».