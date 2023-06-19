Флеболог, неонатолог, танатолог: что лечат эти врачи 18 июня отмечается День медицинского работника. Труд этих людей невозможно переоценить - ежедневно они спасают несчетное количество жизней
Фоторепортажи
12На Камчатке прошел сильнейший пеплопад
20Разрушение Каховской ГЭС
09:17 (мск), источник: Российская газета

Курский поселок вновь обесточен после обстрела ВСУ

Курские власти сообщили о новом обстреле поселков Теткино и Попово-Лежачи.

Спецоперация на Украине
Источник: t.me/gubernator_46

Пострадавших нет, рассказал глава региона Роман Старовойт.

Часть Попово-Лежачей обесточена из-за повреждения ЛЭП. Пострадали несколько автомобилей и хозяйственных построек. Аварийные бригады приступят к восстановительным роботам, как только это станет безопасно.

Напомним, в воскресенье ВСУ также обстреляли Теткино и Попово-Лежачи, повредив помещения сахарного завода.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
 В "Единой России" объявили о начале праймериз
Гигантскую воронку от блока МБР "Сармат" сняли на видео
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта