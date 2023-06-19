09:17 (мск), источник: Российская газета
Курский поселок вновь обесточен после обстрела ВСУ
Курские власти сообщили о новом обстреле поселков Теткино и Попово-Лежачи.
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Пострадавших нет, рассказал глава региона Роман Старовойт.
Часть Попово-Лежачей обесточена из-за повреждения ЛЭП. Пострадали несколько автомобилей и хозяйственных построек. Аварийные бригады приступят к восстановительным роботам, как только это станет безопасно.
Напомним, в воскресенье ВСУ также обстреляли Теткино и Попово-Лежачи, повредив помещения сахарного завода.