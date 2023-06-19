Российские моряки спасли пассажиров иностранного судна в Средиземном море

«Сегодня ночью экипажами фрегата “Адмирал Флота Советского Союза Горшков” Северного флота, выполняющего задачи в составе постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море, и сопровождаемого им сухогруза “Пижма” спасены 68 пассажиров иностранного судна “Авалон”, потерпевшего бедствие в территориальных водах Греции», — говорится в заявлении ведомства.
Как уточняется, по пути в Тартус «Адмирал Горшков» принял в южной части Эгейского моря сигнал бедствия от яхты «Авалон», следовавшей под флагами Германии и Греции. Российские корабли изменили курс и незамедлительно выдвинулись в район бедствия.
Пассажиров иностранного судна эвакуировали на борт «Пижмы», где им оказали медицинскую помощь. Затем их доставили в бухту острова Калимнос для передачи на борт катеров береговой охраны Греции.