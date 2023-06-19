Вручена престижная премия в области фотографии живой природы Подведены итоги международного конкурса фотографий живой природы The Big Picture — 2023
Фоторепортажи
Главное
Спецоперация на Украине
12:32 (мск), источник: © РИА Новости

Российские моряки спасли пассажиров иностранного судна в Средиземном море

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Фрегат «Адмирал Горшков» и сухогруз «Пижма» спасли 68 пассажиров с терпящей бедствие яхты «Авалон» в Средиземном море, сообщило Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня ночью экипажами фрегата “Адмирал Флота Советского Союза Горшков” Северного флота, выполняющего задачи в составе постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море, и сопровождаемого им сухогруза “Пижма” спасены 68 пассажиров иностранного судна “Авалон”, потерпевшего бедствие в территориальных водах Греции», — говорится в заявлении ведомства.

Как уточняется, по пути в Тартус «Адмирал Горшков» принял в южной части Эгейского моря сигнал бедствия от яхты «Авалон», следовавшей под флагами Германии и Греции. Российские корабли изменили курс и незамедлительно выдвинулись в район бедствия.

Пассажиров иностранного судна эвакуировали на борт «Пижмы», где им оказали медицинскую помощь. Затем их доставили в бухту острова Калимнос для передачи на борт катеров береговой охраны Греции.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Немцы высмеяли Шольца после попытки послать сигнал России
В США испугались российского 'суперхищника', уничтожающего отряды ВСУ
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта