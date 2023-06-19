Вручена престижная премия в области фотографии живой природы Подведены итоги международного конкурса фотографий живой природы The Big Picture — 2023
Фоторепортажи
28Праздник общей еды: кто победил в конкурсе Pink Lady Food Photographer of the Year
25Вставить в рамку: победители и финалисты фотоконкурса The Big Picture 2023
11:35 (мск), источник: Ведомости

Минобороны сообщило о потерях украинской армии на южнодонецком направлении

ВСУ при попытке наступления на южнодонецком направлении в районе населенного пункта Новодонецкий потеряли больше половины личного состава. Об этом в разговоре с «РИА Новости» сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» подполковник Олег Чехов.

Спецоперация на Украине
Во время загрузки произошла ошибка.

«На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск “Восток” при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение противнику, который пытается вести наступательные действия. Мотострелковыми подразделениями сорваны две атаки противника в районе Новодонецкого, уничтожены танк, боевые бронированные машины и более половины наступающей живой силы», — сказал он.

На запорожском направлении была пресечена попытка ВСУ вести разведку. По словам Чехова, в районах южнее Новоданиловки и южнее Малой Токмачки противник применял тактику наращивания наступления волнами. В результате попытки наступления ВСУ потеряли танки, БМП, боевые бронированные машины и военнослужащих. Их число не уточняется.

18 июня в Минобороны сообщили, что ВС России отразили восемь атак на донецком направлении. ВСУ безуспешно пытались наступать под прикрытием дымовых завес «несколькими волнами» в разных районах Запорожской области, задействуя до трех батальонных тактических групп, усиленных танками и боевыми бронированными машинами. Атаки были отражены действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации и огнем артиллерии, уточнили в Минобороны.

ВСУ ведут наступательные действия с 4 июня. Президент России Владимир Путин 9 июня заявил, что контрнаступление ВСУ совершенно точно началось, однако украинской армии не удается добиться поставленных целей ни на одном участке. По данным Минобороны на 14 июня, с начала наступательных действий ВСУ потеряли 7500 человек убитыми и ранеными.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Александр Хинштейн: «Безопасность – это всегда дорогое удовольствие»
Как будет работать представленная Путиным новая модель развития России
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта