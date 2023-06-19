ВС России нанесли удар по местам хранения иностранной техники на Украине

«Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», — говорится в сводке.
Как уточняется, удары наносились высокоточным оружием большой дальности морского базирования.
В ведомстве также отметили, что в течение суток противник наиболее активно пытался перейти в наступление на Южнодонецком и Донецком направлениях.
Группировка войск «Восток» при поддержке авиации и артиллерии отразила три атаки сводных подразделений ВСУ на Времевском выступе. Помимо этого, в районе Малой Токмачки в Запорожской области удалось сорвать две попытки наступления украинских солдат.
Общие потери противника составили:
Группировка войск «Юг» отразила четыре атаки украинских подразделений возле Первомайского, Петровского и Старомихайловки в ДНР. Кроме того, в районе населенного пункта Ивановское удалось уничтожить склад боеприпасов 5-й штурмовой бригады ВСУ.
Потери противника составили:
Группировка войск «Запад» при поддержке авиации и артиллерии пресекла деятельность двух групп диверсантов возле Тимковки в Харьковской области.
Потери противника составили:
Группировка войск «Центр» усилиями авиации и артиллерии нанесла поражение украинским подразделениям в районах Кузьмино и Макеевки в ЛНР, а также в Серебрянском лесничестве. Кроме того, возле Ямполовки в ДНР, Червоной Дибровы и Кременной в Луганской Народной Республике удалось пресечь деятельность трех диверсионных групп.
Потери противника составили:
Российские войска продолжили успешно наносить огневое поражение украинским солдатам на Херсонском направлении.
Потери противника составили:
Российские авиация, артиллерия и ракетные войска за сутки поразили 93 украинских подразделения на огневых позициях, живую силу и технику в 102 районах. В районе города Запорожье военные нанесли удар по складам 1513-й артиллерийской базы боеприпасов и 65-й механизированной бригады ВСУ.
Средства ПВО сбили вертолет Ми-8 возле Орехова в Запорожской области, перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS, а также уничтожили 14 беспилотников на различных направлениях спецоперации.