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15:48 (мск), источник: © РИА Новости

ВС России нанесли удар по местам хранения иностранной техники на Украине

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Российские подразделения минувшей ночью нанесли ракетный удар по местам хранения иностранной военной техники украинских солдат, сообщили в Минобороны.

Спецоперация на Украине
Во время загрузки произошла ошибка.

«Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», — говорится в сводке.

Как уточняется, удары наносились высокоточным оружием большой дальности морского базирования.

В ведомстве также отметили, что в течение суток противник наиболее активно пытался перейти в наступление на Южнодонецком и Донецком направлениях.

Южнодонецкое направление

Группировка войск «Восток» при поддержке авиации и артиллерии отразила три атаки сводных подразделений ВСУ на Времевском выступе. Помимо этого, в районе Малой Токмачки в Запорожской области удалось сорвать две попытки наступления украинских солдат.

Общие потери противника составили:

  • более 100 военнослужащих;
  • три танка;
  • десять боевых машин пехоты;
  • 14 боевых бронированных машин;
  • четыре автомобиля;
  • две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика»;
  • гаубицы Д-20, «Мста-Б» и Д-30.

Донецкое направление

Группировка войск «Юг» отразила четыре атаки украинских подразделений возле Первомайского, Петровского и Старомихайловки в ДНР. Кроме того, в районе населенного пункта Ивановское удалось уничтожить склад боеприпасов 5-й штурмовой бригады ВСУ.

Потери противника составили:

  • более 340 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • пять автомобилей;
  • самоходная артиллерийская установка Krab производства Польши;
  • гаубицы Д-20 и «Мста-Б».

Купянское направление

Группировка войск «Запад» при поддержке авиации и артиллерии пресекла деятельность двух групп диверсантов возле Тимковки в Харьковской области.

Потери противника составили:

  • до 45 военнослужащих;
  • три боевые бронированные машины;
  • четыре автомобиля;
  • самоходная артиллерийская установка Krab производства Польши.

Краснолиманское направление

Группировка войск «Центр» усилиями авиации и артиллерии нанесла поражение украинским подразделениям в районах Кузьмино и Макеевки в ЛНР, а также в Серебрянском лесничестве. Кроме того, возле Ямполовки в ДНР, Червоной Дибровы и Кременной в Луганской Народной Республике удалось пресечь деятельность трех диверсионных групп.

Потери противника составили:

  • до 105 военнослужащих;
  • две боевые машины пехоты;
  • две боевые бронированные машины;
  • два пикапа;
  • две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика»;
  • гаубицы Д-20 и Д-30.

Херсонское направление

Российские войска продолжили успешно наносить огневое поражение украинским солдатам на Херсонском направлении.

Потери противника составили:

  • более 40 военнослужащих;
  • четыре автомобиля;
  • артиллерийская система М777 производства США.

Российские авиация, артиллерия и ракетные войска за сутки поразили 93 украинских подразделения на огневых позициях, живую силу и технику в 102 районах. В районе города Запорожье военные нанесли удар по складам 1513-й артиллерийской базы боеприпасов и 65-й механизированной бригады ВСУ.

Средства ПВО сбили вертолет Ми-8 возле Орехова в Запорожской области, перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS, а также уничтожили 14 беспилотников на различных направлениях спецоперации.

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