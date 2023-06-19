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16:36 (мск), источник: © РИА Новости

Минобороны показало поражение немецкого танка Leopard дроном-камикадзе

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Минобороны показало видео поражения немецкого танка Leopard-2A6, поставленного западными союзниками ВСУ.

Спецоперация на Украине
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На кадрах видно, как российский дрон-камикадзе пикирует точно в башню боевой машины, которая в этот момент движется, выполняя задачу на поле боя. В ролике видно характерную для Leopard-2A6 защиту.

В министерстве уточнили, что Вооруженные силы России подбили танк на Запорожском направлении.

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