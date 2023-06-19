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17:35 (мск), источник: Коммерсантъ

В Атлантическом океане началась операция по поиску подлодки, доставляющей к «Титанику» туристов

Подводная лодка, которая доставляет туристов к месту крушения лайнера «Титаник», пропала в Атлантическом океане. Власти США начали поисковую и спасательную операцию. Об этом сообщил BBC со ссылкой на береговую охрану Бостона.

Источник: AP 2022

Операция по поиску подлодки началась сегодня, 19 июня. В береговой охране не знают, сколько людей в ней находилось. BBC не приводит каких-либо подробностей исчезновения подлодки.

Небольшие подлодки регулярно доставляют туристов к месту крушения «Титаника» в северной части Атлантического океана. Такие поездки стоят десятки тысяч долларов и продолжаются несколько дней, пишет BBC. В рамках тура подлодки также опускаются к лайнеру, спуск на морское дно и подъем занимают около восьми часов.

Лайнер «Титаник» потерпел крушение в ночь на 15 апреля в 1912 году по пути из Великобритании в США. Число погибших оценивается от 1495 до 1635 человек, эвакуированных — 712. Всего на борту в момент крушения находилось от 2208 до 2225 человек.

Точное место крушения «Титаника» было обнаружено в 1985 году. Обломки лайнера находятся в Атлантическом океане на глубине 3,8 тыс. метров.

Олеся Павленко

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