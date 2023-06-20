СМИ: на борту пропавшего в Атлантике батискафа находится глава владеющей им компании

В списке вещей, перевозимых на борту «Титаника», значилась одна коробка с фильмом для студии The New York Motion Picture Company — одной из небольших киностудий, которая впоследствии слилась с Paramount Pictures. Что было на пленке, осталось тайной, фильм так и не появился в кинотеатрах. Также безвозвратно утеряны 33,5 км кинопленки, которые принадлежали Уильяму Харбеку. Известно, что он был успешным кинематографистом и возвращался из творческой командировки по Европе, где посетил Лондон, Брюссель, Париж и Берлин, с тем, чтобы показать свои работы в американских кинотеатрах и приступить к съемкам на Аляске и на канадской территории Юкон. Предполагается, что он был также привлечен к созданию кинохроники «Титаника», однако эти кадры не сохранились. Уильям Харбек погиб вместе с молодой любовницей — моделью из Парижа, его тело опознала и похоронила жена, которую не сразу допустили к опознанию, так как записали, что погибли мистер и миссис Харбек. В качестве компенсации супруга погибшего потребовала от судовладельцев $50 000. Фильмы Харбека были оценены в $41 000, оборудование — в $11 000, такие суммы указала в претензии деловой партнер погибшего Кэтрин Джордж.