Российская авиация нанесла на Купянском направлении десять ударов по ВСУ

«В ходе боевых действий на Купянском направлении экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28, штурмовиков Су-25 группировки войск “Запад” нанесли десять авиационных ударов по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению, военной и специальной технике из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны», — сказал Зыбинский.
В полосе обороны 6-й общевойсковой армии в районе села Фиголевка расчеты минометов большой мощности «Тюльпан» и 120-миллиметровых минометов «Сани» уничтожили до отделения ВСУ.
В ходе контрбатарейной борьбы возле населенного пункта Песчаное расчет САУ «Мста-С» под командованием командира орудия сержанта Артема Родионова уничтожил буксируемое орудие противника 2А65, а в районе населенного пункта Берестовое расчет «Гиацинта-Б» под командованием сержанта Андрея Сенюкова поразил минометный расчет противника, добавил Зыбинский.