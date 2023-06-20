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11:57 (мск), источник: © РИА Новости

Российская авиация нанесла на Купянском направлении десять ударов по ВСУ

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Самолеты и вертолеты группировки «Запад» нанесли десять ударов по позициям, живой силе и скоплениям техники ВСУ на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В ходе боевых действий на Купянском направлении экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28, штурмовиков Су-25 группировки войск “Запад” нанесли десять авиационных ударов по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению, военной и специальной технике из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны», — сказал Зыбинский.

В полосе обороны 6-й общевойсковой армии в районе села Фиголевка расчеты минометов большой мощности «Тюльпан» и 120-миллиметровых минометов «Сани» уничтожили до отделения ВСУ.

В ходе контрбатарейной борьбы возле населенного пункта Песчаное расчет САУ «Мста-С» под командованием командира орудия сержанта Артема Родионова уничтожил буксируемое орудие противника 2А65, а в районе населенного пункта Берестовое расчет «Гиацинта-Б» под командованием сержанта Андрея Сенюкова поразил минометный расчет противника, добавил Зыбинский.

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