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10:08 (мск), источник: ТАСС

Число погибших в Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС выросло до 38

Еще 115 человек пострадали.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 20 июня. /ТАСС/. Количество погибших в результате прорыва Каховской ГЭС и масштабного подтопления территории в Херсонской области выросло до 38 человек, 115 человек пострадали. Об этом ТАСС во вторник сообщили в экстренных службах.

«По последним данным, жертвами стали 38 человек. Еще 115 человек пострадали, они госпитализированы с переохлаждением и другими травмами», — сказал собеседник агентства. Ранее председатель правительства региона Андрей Алексеенко сообщал о 35 погибших.

Кроме того, отметили в экстренных службах, уровень воды продолжает падать. Так, в настоящее время от воды освободились почти 9 370 жилых домов, более 60 социально значимых объектов и пять кладбищ.

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