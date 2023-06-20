10:09 (мск), источник: © РИА Новости
ФСБ задержала украинского шпиона в Нальчике
ФСБ cообщила о задержании украинского шпиона в Нальчике.
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Силовики задержали в Нальчике украинца, подозреваемого в сборе «сведений военного характера», сообщил Центр общественных связей ФСБ.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории города Нальчика Кабардино-Балкарской республики пресечена противоправная деятельность подозреваемого в шпионаже 44-летнего гражданина Украины», — говорится в пресс-релизе.
Как утверждается, задержанный получал задания от украинских спецслужб «на сбор и передачу сведений военного характера». В ФСБ добавили, что такая информация могла быть использована против безопасности России во время проведения военной операции.
Следственные органы ФСБ возбудили уголовное дело по статье за шпионаж (276 УК).