Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ100 получил шесть лет колонии-поселения

«Суд назначил наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии-поселении», — сказали в суде.
Именно такого наказания ранее просил суд прокурор. Евдокимов обвиняется по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.
Помимо этого, суд на три года запретил ему управлять воздушными судами. Также с Евдокимова взыскали по полтора миллиона рублей в пользу двух потерпевших. Меру пресечения ему не избирали — после вступления приговора в силу бывший пилот должен будет сам отправиться в колонию-поселение.
Самолет Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая 2019 года экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета, при этом у лайнера подломились стойки шасси и загорелись двигатели. В результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек.
По оценке следствия, именно «действия по управлению воздушным судном» командира борта Евдокимова привели к трагедии. При этом диспетчеры и аварийные службы не могли предотвратить инцидент, посчитали в СК.