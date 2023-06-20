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11:35 (мск), источник: © РИА Новости

Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ100 получил шесть лет колонии-поселения

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Химкинский суд Подмосковья приговорил к шести годам колонии-поселения Дениса Евдокимова — пилота самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего из-за жесткой посадки в Шереметьево, сообщили РИА Новости в суде.

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«Суд назначил наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии-поселении», — сказали в суде.

Именно такого наказания ранее просил суд прокурор. Евдокимов обвиняется по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

Помимо этого, суд на три года запретил ему управлять воздушными судами. Также с Евдокимова взыскали по полтора миллиона рублей в пользу двух потерпевших. Меру пресечения ему не избирали — после вступления приговора в силу бывший пилот должен будет сам отправиться в колонию-поселение.

Самолет Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая 2019 года экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета, при этом у лайнера подломились стойки шасси и загорелись двигатели. В результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек.

По оценке следствия, именно «действия по управлению воздушным судном» командира борта Евдокимова привели к трагедии. При этом диспетчеры и аварийные службы не могли предотвратить инцидент, посчитали в СК.

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