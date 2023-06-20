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15:22 (мск), источник: © РИА Новости

Первый российский военный получил премию за уничтожение танка Leopard

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Первый российский военный получил премию в миллион рублей за уничтожение немецкого танка Leopard в ходе СВО, объявили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.

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Источник: Министерство обороны Российской Федерации
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О факте выплаты премии российскому военнослужащему за уничтоженный Leopard сообщается впервые.

«В Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий имени Вишневского российскому военнослужащему Андрею Кравцову, уничтожившему в ходе боя танк Leopard, вручена денежная премия в размере одного миллиона рублей», — говорится в релизе.

Премия учреждена фондом предпринимателей «Забота Сибири». От имени фонда сертификат Кравцову передал сенатор Совета Федерации от Новосибирской области, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин. «Эти замечательные доплаты для тех, кто наносит ощутимый урон противнику плюсом к тому, что делает государство. Именно плюсом. Ни в коей мере не взамен. У нас договоренности. Мы в координации с министерством обороны делаем это по согласованным представлениям», — цитируется сенатор в сообщении.

Союз «Забота Сибири» объединил предпринимателей, вышедших с инициативой создать из личных средств фонд в целях дополнительного поощрения участников СВО за уничтожение тяжелой военной техники из стран НАТО. Фонд не облагается налогами.

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