15:12 (мск), источник: РБК
Минобороны сообщило об уничтожении восьми складов с боеприпасами ВСУ
Также военное ведомство отчиталась о безуспешных попытках наступления ВСУ по трем направлениям и об уничтожении около 650 украинских военнослужащих.
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За последние сутки российские военные нанесли удары по восьми складам с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также отразили попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, сообщили в пресс-службе Минобороны.
«В течение суток уничтожены восемь складов с боеприпасами: 3-й танковой бригады ВСУ в районе населенного пункта Двуречная Харьковской области, 45-й артиллерийской бригады ВСУ в районе города Северск Донецкой Народной Республики, группировки войск “Запорожье”, 128-й горно-штурмовой и 65-й механизированной бригад ВСУ в районах города Запорожье и населенных пунктов Разумовка, Степовое и Новоданиловка Запорожской области, а также 106-й и 122-й бригад территориальной обороны в районах города Очаков Николаевской области и Тягинка Херсонской области», — сказано в сообщении.
Также военное ведомство отчиталось о потерях ВСУ по направлениям:
Президент Украины Владимир Зеленский заявил 10 июня, что ВСУ ведут контрнаступление против российских войск. Позже он отметил, что войска в ходе операций встречают очень серьезное сопротивление.
16 июня президент России Владимир Путин сообщил, что Украина за время наступления потеряла почти 190 танков и более 400 бронемашин различных классов, все они были завезены «извне». До этого Минобороны отчитывалось, что среди потерь Киева в технике были немецкие танки Leopard и американские боевые машин пехоты Bradley. Как указывал Путин, западная техника «прекрасно горит», а потери ВСУ «приближаются к катастрофическим».