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15:12 (мск), источник: РБК

Минобороны сообщило об уничтожении восьми складов с боеприпасами ВСУ

Также военное ведомство отчиталась о безуспешных попытках наступления ВСУ по трем направлениям и об уничтожении около 650 украинских военнослужащих.

Спецоперация на Украине

За последние сутки российские военные нанесли удары по восьми складам с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также отразили попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, сообщили в пресс-службе Минобороны.

«В течение суток уничтожены восемь складов с боеприпасами: 3-й танковой бригады ВСУ в районе населенного пункта Двуречная Харьковской области, 45-й артиллерийской бригады ВСУ в районе города Северск Донецкой Народной Республики, группировки войск “Запорожье”, 128-й горно-штурмовой и 65-й механизированной бригад ВСУ в районах города Запорожье и населенных пунктов Разумовка, Степовое и Новоданиловка Запорожской области, а также 106-й и 122-й бригад территориальной обороны в районах города Очаков Николаевской области и Тягинка Херсонской области», — сказано в сообщении.

Также военное ведомство отчиталось о потерях ВСУ по направлениям:

  • общие потери на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки составили до 260-ти военнослужащих, девять танков, боевая машина пехоты «Bradley», две гаубицы Д-20, две гаубицы «Мста-Б», а также артиллерийская система М777;
  • на Донецком направлении в ходе боев убиты до 220-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, гаубица «Мста-Б» и артиллерийская система М777;
  • на Купянском направлении пресечена деятельность украинских трех диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), уничтожено до 40 украинских военнослужащих;
  • на Краснолиманском направлении потери Украины составили до 100 военнослужащих, боевая машина РСЗО «Град», гаубица Д-20, три боевые бронированные машины;
  • на Херсонском направлении погибли до 25-ти украинских военнослужащих, артиллерийская система М777, а также гаубица Д-30;
  • на Ореховском тактиченском направлении уничтожены три танка и пять боевых бронированных машин;
  • на Положском тактическом направлении пресечена деятельность украинской ДРГ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 10 июня, что ВСУ ведут контрнаступление против российских войск. Позже он отметил, что войска в ходе операций встречают очень серьезное сопротивление.

16 июня президент России Владимир Путин сообщил, что Украина за время наступления потеряла почти 190 танков и более 400 бронемашин различных классов, все они были завезены «извне». До этого Минобороны отчитывалось, что среди потерь Киева в технике были немецкие танки Leopard и американские боевые машин пехоты Bradley. Как указывал Путин, западная техника «прекрасно горит», а потери ВСУ «приближаются к катастрофическим».

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