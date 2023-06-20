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23:11 (мск), источник: Life.ru

В ООН оценили состояние энергосистемы Украины

Энергосистема Украины работает в чрезвычайном режиме, мощности по выработке энергии сократились в два раза по отношению к уровню 2022 года. Об этом сообщил на брифинге заместитель официального представителя генсекретаря ООН Фархан Хак.

Источник: Reuters

«Согласно докладу Программы развития ООН и Всемирного банка, энергетическая система Украины остаётся в чрезвычайно уязвленном состоянии и продолжает функционировать в чрезвычайном режиме при сокращённых и ограниченных запасах прочности», — заявил Хак.

Представитель ООН уточнил, что 42 из 94 высоковольтных трансформаторов разрушены, а мощности про производству энергии уменьшились почти на 50% по сравнению с уровнем до 2022 года. Повреждения оцениваются более чем в 10 млрд долларов.

Ранее украинская Нацкомиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) официально предложила поднять тарифы на электроэнергию в стране в два раза. По мнению регулятора, благодаря изменениям получится увеличить финансовые показатели украинских госкомпаний «Энергоатом» и «Укргидроэнерго».

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