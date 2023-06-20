В ООН оценили состояние энергосистемы Украины

«Согласно докладу Программы развития ООН и Всемирного банка, энергетическая система Украины остаётся в чрезвычайно уязвленном состоянии и продолжает функционировать в чрезвычайном режиме при сокращённых и ограниченных запасах прочности», — заявил Хак.
Представитель ООН уточнил, что 42 из 94 высоковольтных трансформаторов разрушены, а мощности про производству энергии уменьшились почти на 50% по сравнению с уровнем до 2022 года. Повреждения оцениваются более чем в 10 млрд долларов.
Ранее украинская Нацкомиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) официально предложила поднять тарифы на электроэнергию в стране в два раза. По мнению регулятора, благодаря изменениям получится увеличить финансовые показатели украинских госкомпаний «Энергоатом» и «Укргидроэнерго».