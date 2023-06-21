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07:42 (мск), источник: ТАСС

Количество погибших после теракта на Каховской ГЭС увеличилось до 41

ГЕНИЧЕСК, 21 июня. /ТАСС/. Количество погибших в результате прорыва Каховской ГЭС и масштабного подтопления территории в Херсонской области выросло до 41. Об этом сообщил в среду в своем Telegram-канале председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

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Ранее сообщалось, что 38 человек погибли.

«К сожалению, число погибших выросло до 41 человека», — написал он.

Председатель правительства области также сообщил, что Новая Каховка постепенно выходит из режима ЧС по наводнению. «Ночью здесь в очередной раз восстановили свет после обстрела нацистов. В Алёшкинском округе вода также почти сошла — сейчас она остается только в низинах. А в населенных пунктах Голопристанского округа воды еще много — это сам город, а также Кохани, Кардашинки Большая и Малая, район дач», — уточнил он.

По словам Алексеенко, все силы МЧС и коммунальщиков брошены на откачку канализационных станций и объектов водоснабжения, а также подстанций, чтобы быстрее подать людям свет и воду. «За 20 июня удалось подключить к энергоснабжению три пятиэтажки Алёшек и пять многоквартирных домов в Гопрах (Голая Пристань). На вечер прививки от опасных инфекций получили уже 3,5 тыс. человек. Выплаты по 10 тыс. рублей выданы почти 2,2 тыс. пострадавшим», — добавил глава херсонского правительства.

Власти региона продолжают комплекс противоэпидемических мер. «Собрали и вывезли больше 1 600 павших животных. Вакцинировано 6,1 тыс. голов сельскохозяйственной и домашней живности. По мере схода воды улицы и объекты обеззараживаем специальными реагентами. Задача на сегодня-завтра — дойти до каждого дома, где сошла вода», — сообщил Алексеенко.

Следите за развитием темыРазрушение Каховской ГЭС
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