Два беспилотника упали на подлете к складам в Подмосковье

«Сегодня два аппарата самолетного типа упали ориентировочно в 5:30 и 5:50 утра на подлете к складам одной из воинских частей в результате противодействия военных», — написал он в Telegram-канале.
Обломки дронов нашли, разрушений и пострадавших нет. Территорию оцепили, там работают спецслужбы.
Воробьев призвал жителей сохранять спокойствие.
Инцидент произошел в поселке Калининец Наро-Фоминского городского округа.
Во вторник, 30 мая, Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по Москве. По данным Минобороны России, Киев задействовал восемь БПЛА самолетного типа: пять сбили из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавили средствами РЭБ.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя атаку дронов, заявил, что это — ответ киевского режима на эффективные российские удары в воскресенье по одному из центров принятия решений.