Вручена престижная премия в области фотографии живой природы Подведены итоги международного конкурса фотографий живой природы The Big Picture — 2023
Фоторепортажи
25Показаны лучшие снимки Млечного Пути
10РИА Новости объявило победителей творческого конкурса во «ВКонтакте»
07:48 (мск), источник: © РИА Новости

Два беспилотника упали на подлете к складам в Подмосковье

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Два беспилотника упали в среду утром на подлете к военным складам в Подмосковье, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Спецоперация на Украине

«Сегодня два аппарата самолетного типа упали ориентировочно в 5:30 и 5:50 утра на подлете к складам одной из воинских частей в результате противодействия военных», — написал он в Telegram-канале.

Обломки дронов нашли, разрушений и пострадавших нет. Территорию оцепили, там работают спецслужбы.

Воробьев призвал жителей сохранять спокойствие.

Инцидент произошел в поселке Калининец Наро-Фоминского городского округа.

Во вторник, 30 мая, Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по Москве. По данным Минобороны России, Киев задействовал восемь БПЛА самолетного типа: пять сбили из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавили средствами РЭБ.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя атаку дронов, заявил, что это — ответ киевского режима на эффективные российские удары в воскресенье по одному из центров принятия решений.

Все новости региона
Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Удар в спину. США нашли новый подход к Китаю
Маск двумя словами отреагировал на статью о провале ВСУ
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта