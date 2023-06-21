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09:15 (мск), источник: Ведомости

Аксенов сообщил о повреждении железнодорожного полотна в районе Феодосии

Движение поездов остановлено в районе Феодосии из-за повреждения железнодорожного полотна. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Источник: Агентство «Москва»

«В районе Феодосии повреждено железнодорожное полотно. В течение двух часов движение поездов будет восстановлено. Пострадавших нет», — написал он, не уточнив причины произошедшего.

По словам советника главы Крыма по информационной политике Олега Крючкова, в результате повреждения полотна были отменены две утренние электрички, пассажиры со станций Феодосия и Владиславовка были отправлены автобусами.

Это не первый случай повреждения железной дороги в крыму в этом месяце. В частности, 11 июня в Кировском районе Крыма приостановили движение поездов из-за повреждения железнодорожного полотна, а проблемы пообещали устранить через 3−4 часа. Тогда Аксенов также не назвал причину произошедшего. Telegram-канал Baza после происшествия писал, что днем перед железнодорожным составом произошел взрыв, машинист успел применить экстренное торможение. В результате никто не пострадал.

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