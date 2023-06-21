Минобороны назвало атаку на Московскую область террористическим актом

«Все БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, в результате чего потеряли управление и потерпели крушение, пострадавших и разрушений нет», — заявили в ведомстве.
Около 5:30 и 5:50 утра 21 июня два беспилотника упали в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья в поселке Калининец. Губернатор Андрей Воробьев написал, что аппараты упали на подлете к складу одной из воинских частей. Третий дрон упал в поле под Новой Москвой недалеко от деревни Лукино.
30 мая Москва и Подмосковье подверглись атакам беспилотников. В столице они попали в три жилых дома: на Профсоюзной улице, на улице Атласова в Новой Москве и на Ленинском проспекте. Мэр города Сергей Собянин разъяснил, что здания оказались повреждены в результате происшествия. Минобороны России назвало случившееся террористической атакой.