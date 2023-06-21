ФСБ задержала в Мелитополе диверсантов, готовивших покушение на представителей власти

МЕЛИТОПОЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ России задержали в Мелитополе группу диверсантов, готовивших покушение на представителей органов власти Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ РФ по Запорожской области.
«В ходе реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками управления выявлены жители Мелитополя, завербованные Главным управлением разведки Министерства обороны Украины для осуществления диверсионно-террористической деятельности на территории Запорожской области, — говорится в сообщении. — Целями террористов являлись сотрудники органов власти региона».
В пресс-службе отметили, что «в результате грамотных действий сотрудников УФСБ России по Запорожской области диверсанты были установлены и задержаны».
По данным УФСБ, преступление планировалось совершить «с применением самодельного взрывного устройства [СВУ], компоненты которого участники преступной группы получили от представителей спецслужб Украины». По местам их жительства и пребывания обнаружены и изъяты «компоненты для изготовления СВУ, инструкции по производству СВУ, а также данные, изобличающие злоумышленников в работе на украинские спецслужбы».
Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ «Террористический акт», проводятся следственные мероприятия.