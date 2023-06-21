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12:04 (мск), источник: © РИА Новости

ВС России освободили укрепрайон «Зверинец» на Марьинском направлении

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Российские войска освободили и сейчас полностью контролируют укрепрайон «Зверинец» на Марьинском направлении, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«По Марьинскому направлению — там и чеченские, и другие подразделения немаловажную позицию заняли и освободили так называемый Зверинец. Это прям мешало. С разных сторон мы к нему подходили. Сейчас он контролируется нашими подразделениями», — сказал он.

Марьинка — пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции ВСУ, это одна из точек, откуда артиллерия противника регулярно обстреливает Донецк.

В начале июня командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что российские военные освободили примерно 70 процентов Марьинки.

Пятнадцатого июня глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что город скоро полностью освободят. Это позволит прекратить обстрелы Петровского района Донецка, а также приблизит окружение Авдеевки.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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