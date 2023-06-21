ВС России освободили укрепрайон «Зверинец» на Марьинском направлении

«По Марьинскому направлению — там и чеченские, и другие подразделения немаловажную позицию заняли и освободили так называемый Зверинец. Это прям мешало. С разных сторон мы к нему подходили. Сейчас он контролируется нашими подразделениями», — сказал он.
Марьинка — пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции ВСУ, это одна из точек, откуда артиллерия противника регулярно обстреливает Донецк.
В начале июня командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что российские военные освободили примерно 70 процентов Марьинки.
Пятнадцатого июня глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что город скоро полностью освободят. Это позволит прекратить обстрелы Петровского района Донецка, а также приблизит окружение Авдеевки.