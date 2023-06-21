ВСУ выпустили почти сто снарядов по Белгородской области за сутки

Глава региона разместил информацию об обстрелах региона со стороны Украины за 20 июня. Обстрелы зафиксированы в приграничных Борисовском, Валуйском, Волоконовском, Грайворонском, Краснояружском и Шебекинском муниципалитетах.
По данным Гладкова, в Борисовском районе под минометный обстрел попал хутор Лозовая Рудка — выпущено 19 снарядов. Пострадавших нет. В результате обстрела нарушено энергоснабжение села.
«В Валуйском городском округе снарядами “Града” обстреляли село Казинка — зафиксировано 15 “прилетов”. Силами ПВО сбит беспилотник противника. Пострадавших и разрушений нет. По хутору Леоновка выпущено 15 снарядов “Града”. Никто не пострадал. Осколками снарядов повреждены два частных дома: выбиты окна, посечены кровли, фасады, заборы и хозпостройка», — рассказал губернатор.
В Волоконовском районе зафиксировано семь прилетоиз миномета обстрелян хутор Старый — семь «прилетов». Обошлось без последствий.
В Грайворонском горокруге выпущено пять минометных снарядов, в Волоконовском — семь, в Краснояружском — 12.
«В Шебекинском городском округе по хуторам Балки и Панков выпущено по пять минометных снарядов. В селе Середа противник сбросил два взрывных устройства с беспилотников. По селу Муром выпущено пять и восемь артиллерийских снарядов. Ни в одном из населенных пунктов горокруга пострадавших и разрушений нет», — проинформировал Гладков, добавив, что пострадавших за сутки нет и на других территориях.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.