Пушилин заявил о хаотичных обстрелах Артемовска

«Мы полноценно работу штаба по оказанию помощи освобожденным территориям развернуть не можем в связи с постоянными бесцельными, бездумными и хаотичными обстрелами самого города Артемовска», — приводит его слова ТАСС.
Как пояснил Пушилин, обстрелы связаны с тем, что начало восстановления Артемовска станет для Киева новой болезненной точкой. «Они просто оттягивают этот период. Они пережили эту боль, когда город Артемовск был освобожден, а теперь вторую боль они просто пытаются оттянуть», — сказал врио главы ДНР, приведя в пример то, как восстанавливается Мариуполь.
Пушилин назвал ситуацию на флангах в Артемовске «достаточно непростой, но контролируемой».
20 мая основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о взятии Артемовска. В ночь на 21 мая переход города под контроль России подтвердили в Минобороны РФ. Президент России Владимир Путин поздравил ЧВК «Вагнер» и российских военных со взятием Артемовска. В конце мая Пушилин подчеркнул, что в городе будет восстановлено не только жилье, но и рабочие места и социальная инфраструктура. В начале июня Пушилин также пообещал восстановить завод шампанских вин в Артемовске.