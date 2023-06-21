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11:29 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

ДОНЕЦК, 21 июн — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка и Горловку, выпустив в общей сложности 15 снарядов калибра 155 и 152 миллиметра, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в своем телеграм-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:25 — населенный пункт Галицыновка — город Донецк (Кировский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм», — говорится в сообщении.

Кроме того, в 8.50 мск было выпущено пять снарядов такого же калибра по Куйбышевскому району города и в 10.00 — пять снарядов калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки.

Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Кировский — на юго-западе города.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

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