Кислорода в пропавшем в Атлантике батискафе хватит еще на сутки

По словам Дэвида Конкэннона, советника компании OceanGate Expeditions, которая курировала миссию батискафа, подводный аппарат имел четырехдневный запас кислорода на момент погружения — 18 июня, 6:00 по местному времени (11:00 мск), передает агентство.
О том, что подводный аппарат с пятью людьми на борту пропал на пути к обломкам «Титаника», стало известно в понедельник, 19 июня. Производитель батискафа предусмотрел работу судна в режиме чрезвычайной ситуации в течение максимум 96 часов. Вчера, 20 июня, береговая охрана США начала поиск батискафа с воздуха. Сегодня, 21 июня, канадские спасатели, занимающиеся поисками батискафа, услышали в районе пропажи «стук». Звуки раздавались с интервалом в полчаса.
На борту батискафа находятся британский миллиардер Хэмиш Хардинг, основатель OceanGate Стоктон Раш, французский профессиональный акванавт Поль-Анри Нарголе, а также британский бизнесмен с пакистанскими корнями Шахзада Давуд и его сын Сулейман. По данным NBC, владельцы пропавшего в Атлантике батискафа в 2022 году сообщали о «циклической усталости» судна.