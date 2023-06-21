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13:15 (мск), источник: Коммерсантъ

Кислорода в пропавшем в Атлантике батискафе хватит еще на сутки

При самых благоприятных обстоятельствах в батискафе, пропавшем в водах Атлантического океана 19 июня, кислорода хватит до утра завтрашнего дня, 22 июня, напоминает Associated Press.

Источник: Reuters

По словам Дэвида Конкэннона, советника компании OceanGate Expeditions, которая курировала миссию батискафа, подводный аппарат имел четырехдневный запас кислорода на момент погружения — 18 июня, 6:00 по местному времени (11:00 мск), передает агентство.

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О том, что подводный аппарат с пятью людьми на борту пропал на пути к обломкам «Титаника», стало известно в понедельник, 19 июня. Производитель батискафа предусмотрел работу судна в режиме чрезвычайной ситуации в течение максимум 96 часов. Вчера, 20 июня, береговая охрана США начала поиск батискафа с воздуха. Сегодня, 21 июня, канадские спасатели, занимающиеся поисками батискафа, услышали в районе пропажи «стук». Звуки раздавались с интервалом в полчаса.

На борту батискафа находятся британский миллиардер Хэмиш Хардинг, основатель OceanGate Стоктон Раш, французский профессиональный акванавт Поль-Анри Нарголе, а также британский бизнесмен с пакистанскими корнями Шахзада Давуд и его сын Сулейман. По данным NBC, владельцы пропавшего в Атлантике батискафа в 2022 году сообщали о «циклической усталости» судна.

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Эрдни Кагалтынов

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