Флеболог, неонатолог, танатолог: что лечат эти врачи 18 июня отмечается День медицинского работника. Труд этих людей невозможно переоценить - ежедневно они спасают несчетное количество жизней
Фоторепортажи
12На Камчатке прошел сильнейший пеплопад
28Праздник общей еды: кто победил в конкурсе Pink Lady Food Photographer of the Year
11:26 (мск), источник: РБК

В Запорожской области задержали диверсантов, готовивших покушение

Задержанные были завербованы Главным управлением разведки Минобороны Украины, они готовили покушение на властей, заявили в ФСБ.

Спецоперация на Украине
Во время загрузки произошла ошибка.

В Мелитополе задержали группу диверсантов, планировавших покушение на представителей органов власти Запорожской области, сообщили ТАСС в региональном управлении ФСБ.

В ведомстве утверждают, что задержанные были завербованы Главным управлением разведки Минобороны Украины для диверсий и терактов в Запорожской области.

«Целями террористов являлись сотрудники органов власти региона», — сказали в ведомстве.

Покушение собирались совершить с помощью самодельного взрывного устройства, компоненты которого задержанные получили от украинских спецслужб, заявили там. При обысках изъяты «компоненты для изготовления СВУ, инструкции по производству СВУ, а также данные, изобличающие злоумышленников в работе на украинские спецслужбы». Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК (теракт).

19 июня ФСБ заявляла о предотвращении в Запорожской области терактов, которые готовила военная разведка Украины против руководителей военно-гражданской администрации и сотрудников правоохранительных органов. Сотрудник разведки вербовал пособников среди жителей области. По подозрению в пособничестве была задержана женщина, против нее возбудили уголовные дела о теракте (до 20 лет лишения свободы) и незаконном сбыте оружия (до 23 лет заключения).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Хрен им»: Путин – на тему, касающейся ядерного вооружения
Раскрыто содержание договора с Киевом, который показал Путин
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ФСБ