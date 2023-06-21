11:26 (мск), источник: РБК
В Запорожской области задержали диверсантов, готовивших покушение
Задержанные были завербованы Главным управлением разведки Минобороны Украины, они готовили покушение на властей, заявили в ФСБ.
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В Мелитополе задержали группу диверсантов, планировавших покушение на представителей органов власти Запорожской области, сообщили ТАСС в региональном управлении ФСБ.
В ведомстве утверждают, что задержанные были завербованы Главным управлением разведки Минобороны Украины для диверсий и терактов в Запорожской области.
«Целями террористов являлись сотрудники органов власти региона», — сказали в ведомстве.
Покушение собирались совершить с помощью самодельного взрывного устройства, компоненты которого задержанные получили от украинских спецслужб, заявили там. При обысках изъяты «компоненты для изготовления СВУ, инструкции по производству СВУ, а также данные, изобличающие злоумышленников в работе на украинские спецслужбы». Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК (теракт).
19 июня ФСБ заявляла о предотвращении в Запорожской области терактов, которые готовила военная разведка Украины против руководителей военно-гражданской администрации и сотрудников правоохранительных органов. Сотрудник разведки вербовал пособников среди жителей области. По подозрению в пособничестве была задержана женщина, против нее возбудили уголовные дела о теракте (до 20 лет лишения свободы) и незаконном сбыте оружия (до 23 лет заключения).