Economist: здание управления разведки Украины в Киеве дважды подвергалось ракетным ударам

Первый удар произошел в марте 2022 года. «Офицеры вспоминают “ужас”, когда в здание прилетали ракеты, окна лопались, а ветхие сооружения рушились», — пишет издание.
Второй же пришелся на май 2023 года, когда по зданию ГУР нанесли удары баллистические и крылатые ракеты, а также дроны, заявил The Economist. «Мешки с песком закрывают окна. На полу валяются пулеметы и бронеплиты», — описали американские журналисты нынешнюю обстановку в штаб-квартире украинской разведки.
Накануне глава ГУР Украины Кирилл Буданов прокомментировал слухи о своей смерти. Сообщив, что с ним все в порядке, он подчеркнул, что «воспринимает с усмешкой» распространившиеся слухи.